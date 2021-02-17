Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

11:20

Летняя пассажирская навигация на Москве-реке стартует 24 апреля

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон летней пассажирской навигации стартует на Москве-реке 24 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

В учреждении уточнили, что все шлюзы начнут судопропуск в субботу, 24 апреля, а Рыбинский шлюз – в воскресенье, 25 апреля. Дата открытия навигации установлена в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ).

Дополнительно сообщается, что навигация на Верхней Оке стартует с 20 апреля, а на Волге – с 25 апреля.

В прошлом году комитет по туризму столицы подготовил топ-5 интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Традиционно среди горожан самым популярным остается маршрут по центру города.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать