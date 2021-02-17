Летняя пассажирская навигация на Москве-реке стартует 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон летней пассажирской навигации стартует на Москве-реке 24 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

В учреждении уточнили, что все шлюзы начнут судопропуск в субботу, 24 апреля, а Рыбинский шлюз – в воскресенье, 25 апреля. Дата открытия навигации установлена в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ).

Дополнительно сообщается, что навигация на Верхней Оке стартует с 20 апреля, а на Волге – с 25 апреля.

В прошлом году комитет по туризму столицы подготовил топ-5 интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Традиционно среди горожан самым популярным остается маршрут по центру города.