Движение по рекам в России предложили сделать платным

Фото: ТАСС/Егор Алеев
В России планируют сделать платным прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируют инфраструктуру. Об этом сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай в ходе форума "Транспортная неделя 2020".
По его словам, предлагается ввести плату за конкретную услугу, предоставляемую судовладельцам.
"Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства", – приводит его слова РИА Новости.
Пошивай подчеркнул, что введение платного движения обосновано увлечением прибыли судовладельцев от грузовых перевозок на модернизированных участках.
Осенью власти Москвы анонсировали открытие городского водного транспорта. Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал о двух речных маршрутах, которые будут действовать в столице уже в следующем году. Первый маршрут будет пролегать от парка "Фили" до Киевского вокзала. По его словам, каждые 4–10 минут от причала будет отправляться комфортный речной трамвай. Второй маршрут – от Новоданиловской набережной до Печатников. Причалы, по словам вице-мэра, модернизируют, установят навесы, табло, автоматы, в которых можно будет купить билеты.
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