В Сингапуре в ноябре откроются морские круизы в никуда

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Фото: AP Photo/Ee Ming Toh
Тестовую программу, в рамках которой круизные лайнеры будут выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия, планируют запустить власти Сингапура в ноябре, сообщили в совете по туризму.
"Круизы в никуда не будут заходить в порты, их вместимость будет уменьшена наполовину, и они будут доступны только для жителей Сингапура", – приводит РИА Новости заявление совета.
Первый такой круиз будет запущен оператором Genting Cruise Lines, с декабря к пилотной программе присоединится оператор Royal Caribbean International.
Ранее программу по полетам в никуда организовала авиакомпания Singapore Airlines. Пассажиры могли вылететь на лайнере, а затем вернуться в аэропорт. Инициатива должна была помочь справиться перевозчику с экономическими сложностями, возникшими из-за коронавируса. Позже от концепции отказались из-за отрицательных экологических последствий. Все недочеты будут учтены в круизах, пояснили в совете.
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