10:25
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В столице планируют реконструировать Южный речной вокзал и построить рядом с ним офисы, магазины и галерею современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Как уточняется, соответствующий проект планировки участка набережной Москвы-реки рядом с вокзалом одобрила градостроительно-земельная комиссия города. В пресс-службе отметили, что Южный речной вокзал планируется реконструировать, сохранив его транспортную функцию.
"Рядом, согласно проекту, появится общественно-деловая застройка суммарной поэтажной площадью 25,67 тысячи квадратных метров, включая реконструкцию причала речного вокзала площадью 5 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также на набережной около речного вокзала планируют создать сад с водными растениями, разместить водные аттракционы.
Южный речной вокзал – один из двух пассажирских речных вокзалов столицы, который построили в 1985 году в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы.
Ранее глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил о планах реконструировать Южный речной вокзал. Он отметил, что работы будут сравнимы по масштабам и специфике с благоустройством Северного речного вокзала и близлежащей территории.
Также Ликсутов сообщал, что разработано два маршрута для речного транспорта. Первый из них протянется от парка "Фили" до Киевского вокзала, а второй расположится на отрезке от Новоданиловской набережной до Печатников.
"Ключевой остановкой [второго маршрута] станет и Южный речной вокзал – планируем там масштабную реконструкцию, подобную той, что мы делали на Северном речном вокзале", – объяснил Ликсутов.
Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации во время празднования Дня города. Здесь появилась современная удобная набережная, а также была восстановлена инфраструктура для речных прогулок.
6 сентября от речного вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" отчалил для двухдневного круиза.
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