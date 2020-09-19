Северный речной вокзал может стать новой площадкой по водным видам спорта

Фото: Агентство «Москва»/Мобильный репортер
Новой площадкой по водным видам спорта в Москве может стать акватория Северного речного вокзала. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Заявление он сделал во время спортивного мероприятия "Московская акватория".
Он подчеркнул, что в городе развиваются водные виды спорта. Так, в следующем году выступлений спортсменов и любителей в рамках фестиваля будет еще больше.
"Активность на акватории будет нарастать и расширяться. Мы открыли Северный речной вокзал, это, возможно, новая площадка. Планируем в следующем году сделать регулярным движение на Москве-реке речных трамваев. Ну и, конечно, спортивные состязания будут развиваться, особенно в сезон", – подчеркнул Ликсутов.
Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.
Перед главным входом в вокзал появились станция велопроката и велопарковки.
"Это наш город": более 70 тыс человек посетили Северный речной вокзал со дня открытия
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: