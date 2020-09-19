Северный речной вокзал может стать новой площадкой по водным видам спорта

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Новой площадкой по водным видам спорта в Москве может стать акватория Северного речного вокзала. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Заявление он сделал во время спортивного мероприятия "Московская акватория".

Он подчеркнул, что в городе развиваются водные виды спорта. Так, в следующем году выступлений спортсменов и любителей в рамках фестиваля будет еще больше.

"Активность на акватории будет нарастать и расширяться. Мы открыли Северный речной вокзал, это, возможно, новая площадка. Планируем в следующем году сделать регулярным движение на Москве-реке речных трамваев. Ну и, конечно, спортивные состязания будут развиваться, особенно в сезон", – подчеркнул Ликсутов.

Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

Перед главным входом в вокзал появились станция велопроката и велопарковки.

