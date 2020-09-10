В Москве реконструируют Южный речной вокзал

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Южный речной вокзал в столице реконструируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление главы департамента транспорта Максима Ликсутова.
Руководитель Дептранса объявил, что работы будут сравнимы по масштабам и специфике с благоустройством Северного речного вокзала и близлежащей территории.
Ранее специалист рассказал, что в ведомстве разработали два маршрута для речного транспорта. Первый из них протянется от парка "Фили" до Киевского вокзала, а второй расположится на отрезке от Новоданиловской набережной до Печатников.
"Ключевой остановкой [второго маршрута] станет и Южный речной вокзал – планируем там масштабную реконструкцию, подобную той, что мы делали на Северном речном вокзале", – объяснил Ликсутов.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации во время празднования Дня города. Здесь появилась современная удобная набережная, а также была восстановлена инфраструктура для речных прогулок.
6 сентября от речного вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" отчалил для двухдневного круиза.
"Это наш город": речная навигация в Москве открылась раньше срока
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