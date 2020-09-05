18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Тематическую церемонию бракосочетания провели на обновленном Северном речном вокзале, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что брак зарегистрировала пара, имеющая непосредственное отношение к судьбе вокзала и речного флота.
"После заключения брака молодые смогли погулять по обновленному причалу для водного транспорта, а уникальное городское пространство с парком и прогулочными набережными помогло создать особую атмосферу", – сообщила Уханева.
В церемонии бракосочетания приняли участие Михаил и Алена. В пресс-службе отметили, что Михаил занимался реставрацией и благоустройством Северного речного вокзала. Жених сделал предложение невесте недавно, во время пребывания в отпуске.
После этого руководитель Михаила предложил ему провести свадьбу на Северной речном вокзале, на котором он работал. В пресс-службе подчеркнули, что Алене понравилась идея побывать на знаменитом объекте, на котором работает ее жених.
"Костюм жениху выбирать не пришлось, на заключении брака Михаил был в парадной форме речного флота летнего образца с галунами на рукавах. Классическое белое платье невесты гармонично сочеталось с облачением будущего супруга", – отметили в пресс-службе.
Сообщается, что ЗАГС Москвы приготовил особые поздравления и акции ко Дню города. В частности, в 10 столичных отделах имелась возможность фотографии церемонии и моментального распечатывания снимка.
Кроме того, на сайте проекта "Узнай Москву" разместили интересные факты о Дворце бракосочетания № 1 и Мещанском отделе. Они являются объектами культурного наследия города. Пользователям предлагается узнать об истории старинных особняков, в которых сейчас каждый день проходят церемонии бракосочетания.
5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала, назвав его подарком ко Дню города. Глава города подчеркнул, что этот памятник чуть не был потерян, поскольку до реставрации находился в плачевном состоянии. Сейчас же "эта жемчужина города возвращена москвичам", отметил Собянин.
Здание и парк Северного речного вокзала открыли после реконструкции
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