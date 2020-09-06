Более 6 тыс человек посетили Северный речной вокзал

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Только за один день работы Северный речной вокзал после реставрации посетили более 6 тысяч человек, передает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Вчера Северный речной вокзал посетили больше 6000 человек! А по нашим прогнозам, всего его пассажиропоток за сезон превысит 1,5 миллиона человек. Это место – идеальное для прогулок, посиделок с семьей и друзьями или для того, чтобы дождаться посадки на корабль, например, в Астрахань", – сказано в сообщении.

Для горожан в парке обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и сидения в виде гальки. Перед зданием вокзала установили сухой светодинамический фонтан. Для отдыха построили 11 детских и спортивных площадок.

В ходе работ были отреставрированы памятники архитектуры и основные элементы зданий и детали интерьера. К следующему году для москвичей организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.

Торжественное открытие Северного речного вокзала прошло в День города. Его провел мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме этого, на вокзале состоялась тематическая церемония бракосочетания. Отмечается, что брак зарегистрировала пара, имеющая непосредственное отношение к судьбе вокзала и речного флота. Жених занимался реставрацией и благоустройством территории.

Позднее от причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

