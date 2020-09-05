"Возвращена жемчужина города". Как Москва отметила 873-летие

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
5 сентября Москва отметила свой 873-й день рождения. Из-за пандемии коронавируса по решению властей в этом году в городе не проводились традиционные массовые гулянья и не было праздничных фейерверков. Однако москвичам предложили насыщенную онлайн-программу, в которую вошли мастер-классы, викторины и виртуальные экскурсии.
С торжественной речью Владимир Путин выступил в концертном зале "Зарядье". Президент поздравил москвичей с праздником и выразил надежду, что горожане с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации в столице, в частности, что День города прошел с ограничениями из-за пандемии.
Жителей Москвы также поздравил и мэр города Сергей Собянин.
В честь праздника Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации. Теперь жителям доступна современная комфортабельная зона отдыха.
"Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам", – поделился мэр.
Отмечается, что для посетителей будут работать ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, исторический зал ожидания, выставка музея "Московский транспорт", историческая зона – "Зал особого назначения" и многие другие объекты.
На набережной установили скамейки и сидения в виде гальки, создан амфитеатр на 100 человек. Перед зданием вокзала обустроен сухой светодинамический фонтан. Также построены 11 детских и спортивных площадок. А к следующему году для москвичей планируют организовать пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.
Кроме этого, подарком ко Дню города стала презентация новых поездов метро "Москва-2020"^ сквозной проход между вагонами станет шире, будут расширены дверные проемы. Кроме того, в вагонах установили увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии над дверьми, новые информационные дисплеи под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов.
Не обошлось и увеличения количества разъемов USB-зарядки –теперь их будет 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав, которые установят и между сидениями, а места около дверей оградят стеклянными экранами.
В Москве в честь праздника установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Около 1,6 тысячи набережных, мостов и фонтанов привели в порядок. Косметическому ремонту подверглись 1,1 тысячи сооружений.
Кроме этого, к поздравлениям присоединился и столичный метрополитен. Так, подземка выпустила проездные "Тройка" и "Единый" с логотипом "Музейная Москва 873".
Зрители Москвы 24 послали воздушные поцелуи столице
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: