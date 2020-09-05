"Возвращена жемчужина города". Как Москва отметила 873-летие

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

5 сентября Москва отметила свой 873-й день рождения. Из-за пандемии коронавируса по решению властей в этом году в городе не проводились традиционные массовые гулянья и не было праздничных фейерверков. Однако москвичам предложили насыщенную онлайн-программу, в которую вошли мастер-классы, викторины и виртуальные экскурсии.

С торжественной речью Владимир Путин выступил в концертном зале "Зарядье". Президент поздравил москвичей с праздником и выразил надежду, что горожане с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации в столице, в частности, что День города прошел с ограничениями из-за пандемии.





Владимир Путин президент РФ Уважаемые москвичи, уважаемый Сергей Семенович, я сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем города. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днем Москвы!

Жителей Москвы также поздравил и мэр города Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы С днем рождения, любимый город! Поздравляю вас с праздником! В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества – силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам родные и друзья. Сегодня Москва снова бурлит жизнью.

В честь праздника Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации. Теперь жителям доступна современная комфортабельная зона отдыха.

"Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам", – поделился мэр.

Отмечается, что для посетителей будут работать ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, исторический зал ожидания, выставка музея "Московский транспорт", историческая зона – "Зал особого назначения" и многие другие объекты.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

На набережной установили скамейки и сидения в виде гальки, создан амфитеатр на 100 человек. Перед зданием вокзала обустроен сухой светодинамический фонтан. Также построены 11 детских и спортивных площадок. А к следующему году для москвичей планируют организовать пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.

Кроме этого, подарком ко Дню города стала презентация новых поездов метро "Москва-2020"^ сквозной проход между вагонами станет шире, будут расширены дверные проемы. Кроме того, в вагонах установили увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии над дверьми, новые информационные дисплеи под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов.

Не обошлось и увеличения количества разъемов USB-зарядки –теперь их будет 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав, которые установят и между сидениями, а места около дверей оградят стеклянными экранами.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

В Москве в честь праздника установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Около 1,6 тысячи набережных, мостов и фонтанов привели в порядок. Косметическому ремонту подверглись 1,1 тысячи сооружений.

Кроме этого, к поздравлениям присоединился и столичный метрополитен. Так, подземка выпустила проездные "Тройка" и "Единый" с логотипом "Музейная Москва 873".

