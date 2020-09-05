Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили жителей столицы с Днем города.



Владимир Путин президент РФ Уважаемые москвичи, уважаемый Сергей Семенович, я сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем города!

Выступая на торжественном мероприятии по случаю праздника, глава государства выделил тот факт, что с Москвой неразрывно связана история страны и ее государственность.



Владимир Путин президент РФ Мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу

Глава государства выразил надежду, что москвичи с пониманием относятся ко временным ограничениям на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.



Владимир Путин президент РФ В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны

Кроме того, президент РФ назвал столицу городом, который отличает "величавая и одновременно теплая красота", а также особая энергетика, которая выражается в реальных свершениях, меняющих жизнь столицы. В частности, он обратил внимание на то, что Москва активно возвращается к привычной жизни после коронавирусных событий.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что пандемия не станет причиной остановки программ по развитию города.



Сергей Собянин мэр Москвы Система выдержала даже такое сложное напряжение. И меня спрашивают: "А что же дальше? Насколько эта проблема вообще сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами?" Скажу вам - не остановит. Этому не бывать!

Он подчеркнул, что регион будет наращивать возможности для создания города, комфортного для работы и проживания.

По словам Сергея Собянина, все городские службы и волонтеры работали совместно и слаженно.



Сергей Собянин мэр Москвы Мало профессий в Москве остались не задействованы. Мы работали как единая команда, но мы профессионалы, это наша обязанность, а рядом с нами встали тысячи и тысячи волонтеров, которые не были обязаны, они могли этого не делать, не рисковать здоровьем, не тратить свое время, но они пришли и встали рядом - в больницах , поликлиниках, в социальной службе и работали все это время

Глава города поблагодарил за содействие волонтерское движение столицы.

В утреннем обращении по случаю празднования Дня города Сергей Собянин отметил силу духа горожан и взаимовыручку в сложных условиях распространения COVID-19, а также выразил благодарность врачам и медицинским сестрам. Медиков он назвал "главными героями" столицы.

