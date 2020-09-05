Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города
Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили жителей столицы с Днем города.
Выступая на торжественном мероприятии по случаю праздника, глава государства выделил тот факт, что с Москвой неразрывно связана история страны и ее государственность.
Глава государства выразил надежду, что москвичи с пониманием относятся ко временным ограничениям на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, президент РФ назвал столицу городом, который отличает "величавая и одновременно теплая красота", а также особая энергетика, которая выражается в реальных свершениях, меняющих жизнь столицы. В частности, он обратил внимание на то, что Москва активно возвращается к привычной жизни после коронавирусных событий.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что пандемия не станет причиной остановки программ по развитию города.
Он подчеркнул, что регион будет наращивать возможности для создания города, комфортного для работы и проживания.
По словам Сергея Собянина, все городские службы и волонтеры работали совместно и слаженно.
Глава города поблагодарил за содействие волонтерское движение столицы.
В утреннем обращении по случаю празднования Дня города Сергей Собянин отметил силу духа горожан и взаимовыручку в сложных условиях распространения COVID-19, а также выразил благодарность врачам и медицинским сестрам. Медиков он назвал "главными героями" столицы.
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