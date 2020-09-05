Главархив показал, как праздновали День города в разные годы

Фото: vov.mos.ru/C. Калачев

Главное архивное управление Москвы (Главархив) опубликовал серию фотографий, посвященных празднованию Дня города в разные годы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал начальник Главархива Ярослав Онопенко, тематическую подборку можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

"Сейчас в честь Дня города мы добавили туда более 120 фотографий праздничной и фестивальной столицы", – объяснил специалист.

По словам Онопенко, выставка частично продублирована в офлайн-формате. Снимки размещены в специальных боксах на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах.

В подборку Главархива вошли однодневные торжества на 700-летие столицы в 1847 году (первое масштабное празднование юбилея), яркий спортивный парад, эстафета и водный праздник 1947 года, лазерное шоу и концерт 1997 года, и ряд других событий до 2019 года.

Помимо этого, подборку дополнили фотографиями фестивальной жизни Москвы. Это VI и XII Всемирные фестивали молодежи и студентов в 1957 и 1985 годах, "Московская весна", "Черешневый лес" и другие.

День города в 2020 году отмечается 5 и 6 сентября. В городе установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Мероприятия по случаю торжества подготовили в парках и культурных центрах столицы.

Горожан поздравил с праздником мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник поблагодарил жителей за совместную борьбу с коронавирусом и заявил, что минувший год стал одним из самых необычных в истории столицы.

