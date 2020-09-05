Главархив показал, как праздновали День города в разные годы

Фото: vov.mos.ru/C. Калачев
Главное архивное управление Москвы (Главархив) опубликовал серию фотографий, посвященных празднованию Дня города в разные годы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал начальник Главархива Ярослав Онопенко, тематическую подборку можно найти в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".
"Сейчас в честь Дня города мы добавили туда более 120 фотографий праздничной и фестивальной столицы", – объяснил специалист.
По словам Онопенко, выставка частично продублирована в офлайн-формате. Снимки размещены в специальных боксах на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах.
В подборку Главархива вошли однодневные торжества на 700-летие столицы в 1847 году (первое масштабное празднование юбилея), яркий спортивный парад, эстафета и водный праздник 1947 года, лазерное шоу и концерт 1997 года, и ряд других событий до 2019 года.
Помимо этого, подборку дополнили фотографиями фестивальной жизни Москвы. Это VI и XII Всемирные фестивали молодежи и студентов в 1957 и 1985 годах, "Московская весна", "Черешневый лес" и другие.
День города в 2020 году отмечается 5 и 6 сентября. В городе установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Мероприятия по случаю торжества подготовили в парках и культурных центрах столицы.
Горожан поздравил с праздником мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник поблагодарил жителей за совместную борьбу с коронавирусом и заявил, что минувший год стал одним из самых необычных в истории столицы.
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