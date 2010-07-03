5 и 6 сентября столица отмечает День города. В этом году Москве исполняется 873 года. За последние несколько лет транспортная система города стала одной из самых развитых в мире. Рассказываем, как изменился общественный транспорт и московские дороги за два минувших года.



Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ)

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Для Москвы рекордным числу открытых станций метрополитена стал 2018 год. Именно тогда запустили в эксплуатацию первый участок самой длинной ветки Московского метрополитена – Большой кольцевой линии (БКЛ). Первые пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк" – стали доступны для пассажиров в феврале. А ближе к концу года продлили кольцо до станции "Савеловская".

Станция "Деловой центр" находится в самом сердце "Москва-Сити" и выдержана в общем стиле с одноименной станцией желтой ветки. Архитектура металла в едином пересадочном комплексе напоминает о бизнес-возможностях крупнейшего в России делового центра. "Шелепиху", чей желто-черный дизайн вызывает ассоциации с пчелкой, расположили вдоль МЦК.

В отделке станции "Хорошёвская" был использован белый и фиолетовый мрамор по цвету Таганско-Краснопресненской линии, на которую можно сделать пересадку. А станцию "ЦСКА" оформили в фирменных цветах армейского футбольного клуба – красном и синем. На платформе также установили четыре бронзовые скульптуры спортсменов – лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

Основным цветом интерьеров "Петровского парка" стал зеленый. В первую очередь это связано с одноименным парком, который расположен вблизи метро. Благодаря первым станциям БКЛ улучшилась транспортная ситуация в четырех районах столицы.

В декабре 2018 года открылась еще одна станция Большого кольца – "Савеловская". Она стала 17-й, запущенной в тот рекордный год. Многие называют "Савеловскую" станцией в стиле loft. Ее дизайн выдержан в серой гамме, а на платформе можно увидеть так называемый скелет тоннеля – тюбинги.

Полностью замкнуть Большое кольцо планируют в 2022 году.



Новые станции в ТиНАО

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 17

В 2019 году в столице продлили на юго-запад самую первую ветку московской подземки. В июне открыли четыре новые станции Сокольнической линии: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Станции "Филатов Луг" и "Прокшино" сделали наземными. Их отличительной особенностью являются большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Для защиты от непогоды станции закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.

А "Ольховая" и "Коммунарка" были построены под землей. При отделке станции "Ольховая" специалисты обратились к стилю оригами. Здесь использовали гранит черных и серых тонов, а также мрамор белого цвета. Вестибюль напоминает бумажный самолет или корабль из фильма "Звёздные войны".

В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основным элементом декора стал светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля. Открытие новых участков красной ветки позволило разгрузить несколько других станций подземки, уменьшить трафик на Калужском и Киевском шоссе, а также стало подарком для жителей поселений Сосенского и Московский.



Запуск Московских центральных диаметров (МЦД)

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 19

Запуск первых двух маршрутов МЦД стал долгожданным событием для москвичей и жителей Подмосковья. Открытие состоялось 21 ноября 2019 года. Поезда на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" курсируют от станции Одинцово до Лобни, а на МЦД-2 "Курско-Рижский" – от Нахабина до Подольска. Суммарная протяженность первых диаметров составляет 132 километра, на них расположилось 60 станций. С момента запуска МЦД перевезли более 90 миллионов человек.

На МЦД действуют три тарифные зоны с установленной стоимостью: "Центральная" (внутри Москвы) – 40 рублей, "Пригород" (в пределах МЦД) – 47 рублей и "Дальняя" – 47 рублей + 24 рубля за каждую зону до границ МЦД. До 2025 года планируют открыть еще три диаметра: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий".



Открытие всей Некрасовской линии

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22

В 2020 году на востоке столице также достроили самую новую линию Московского метрополитена – Некрасовскую. В последних числах марта для пассажиров открыли второй участок розовой ветки и примыкающий к ней участок БКЛ.

Всего в тот день разом открыли шесть станций: "Юго-Восточную", "Окскую", "Стахановскую", "Нижегородскую", "Авиамоторную" и "Лефортово". "Нижегородская" стала самой необычной из всех на новой розовой ветке. Здесь пассажиры могут сесть сразу на 4 поезда, курсирующих по маршрутам Некрасовской линии метрополитена и БКЛ, как на станции "Китай-город". Дизайн станции напоминает конструктор Lego. Такая концепция создается за счет керамогранитных панелей желтого, оранжевого, зеленого и голубого цветов.

Интерьер "Стахановской" неслучайно напоминает производственный цех: разделительные колонны между путями похожи на станки советских рабочих, а белые плафоны-трубки на потолках – на перекрытия заводских помещений. Для оформления использовали гранит и металл.

"Окская" напоминает по своему оформлению синее озеро. Соответственно, основной цвет оформления – синий, в разных оттенках которого выполнены кассовый зал, вестибюли и платформа. Главным элементом дизайна является потолок: его украсили ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами. А "Юго-Восточная" оформлена в стиле среднеазиатских дворцов. Основными цветами станции стали бежевый, желтый, черный и серый.

Еще две открытые станции позже войдут в состав Большой кольцевой линии. В дизайне "Авиамоторной" архитекторы решили оттолкнуться от ее названия: многие элементы повторяют форму деталей самолета, например колонны и светильники на платформе. На потолке станции изобразили облачный шлейф, оставленный пролетевшим недавно самолетом.

А станцию "Лефортово" стилизовали под старинные гравюры ХVII–XVIII веков. Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу Яузы. На стенах вестибюля изобразили здание дворца, отражающееся в водной глади, а в кассовом зале разместили художественную композицию, посвященную первому владельцу дворца – Францу Лефорту.

В этом году ожидается открытие станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии. В перспективе участки "Нижегородская" – "Авиамоторная" и "Авиамоторная" – "Электрозаводская" включат в Большое кольцо. А конечной Некрасовской линии станет "Нижегородская".



Строительство дорог

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 14

За это время в Москве появилось несколько важных транспортных артерий города. Одной из таких стал Южный дублер Кутузовского шоссе. Позднее эту вылетную магистраль назвали проспектом Генерала Дорохова.

Первый участок магистрали, включающий в себя транспортную развязку на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе, открыли в сентябре 2019 года. Движение по второму участку трассы – до Минской улицы – запустили в январе 2020 года. Последняя часть дороги будет проходить между улицей Минской и ТТК. Ее планируют закончить в 2020 году.

Продолжается строительство и другой важной дороги – Северо-Восточной хорды (СВХ). Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе, как и саму трассу, планируют достроить в 2022 году. Новая автодорога войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Общая протяженность СВХ составит около 75 километров.