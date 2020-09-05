Москва отмечает 873-летие

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Москва в эти выходные, 5 и 6 сентября, отмечает свой 873-й день рождения.

В Москве в честь праздника установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Около 1,6 тысячи набережных, мостов и фонтанов привели в порядок. Косметическому ремонту подверглись 1,1 тысячи сооружений.

На территории от площади Революции к Манежной площади установили тематические зеленые лаунж-зоны, а неподалеку – 35-метровую "Тропу ботанического сада". Цветочные и световые композиции украшают площадь Революции. Там же можно найти металлические буквы "М.О.С.К.В.А." высотой более 2 метров. В музее-заповеднике "Коломенское" москвичей порадует 30-метровый арт-объект "Большой Каменный мост".

Кроме этого, к поздравлениям присоединился и столичный метрополитен. Так, подземка выпустила проездные "Тройка" и "Единый" с логотипом "Музейная Москва 873".

По решению властей, в этом году в городе не будет традиционных масштабных гуляний и фейерверков. Однако праздничную программу 2020 года насытят онлайн-мероприятия.

Так, узнать о профессиях городских служб можно будет в рамках онлайн-проекта #Москвастобой, подготовленный совместно с комплексом городского хозяйства Москвы. Узнать от известных артистов про произведения искусства можно будет при помощи аудиогида "Музейная коллекция", который подготовили "Московские сезоны" и "Одноклассники". А помечтать о будущем Москвы предложат в рамках проекта "Москва инноваций – 2050", который организовали Агентство инноваций Москвы "Цифровое деловое пространство" и издательская платформа "ЛитРес: Самиздат".

Кроме этого, в честь праздника в столице состоятся онлайн мастер-классы, викторины и виртуальные экскурсии.



Так, Музей Победы подготовил для москвичей виртуальную прогулку по Поклонной горе, сообщает пресс-служба музея.

"Москвичам и гостям города расскажут об одном из самых значимых мест столицы. На своем YouТube-канале музей разместил экскурсии "История Поклонной горы", "Храмы Поклонной горы", "Памятники Поклонной горы", – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в программу экскурсии входит демонстрация значимых памятников и монументов парка, зрителям расскажут о значимости террасы аллеи "Дорога войны", а также о времени и обстоятельствах появления на Поклонной горе вечного огня.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки рассказали, что в Московском дворце пионеров пройдут лекции, мастер-классы, викторины, экскурсии, игры и квесты, посвященные празднику. Все они также будут в онлайн-формате, и продлятся до конца дня.

"Онлайн-мероприятия будут разделены по направлениям: образование, развлечения, спорт и творчество. Дети и их родители смогут найти себе занятие по душе: квизы, викторины, концерты, мастер-классы по программированию, скульптуре и рисованию, астрономический лекторий и многое другое", – объяснили в ведомстве.

Совершить виртуальное путешествие в космос смогут участники программы "Осеннее небо Москвы". Они увидят самые яркие созвездия на небе, а также узнают про важные астрономические события этого года. Специальный праздник "Играй, город!" будет развлекать любителей игр и забав. Его подготовили в игротеке Дворца пионеров.



Ботанический сад Московского дворца пионеров. Фото: vk.com/dvorecpionerov

"Все желающие смогут посетить виртуальные обзорные экскурсии по живому уголку и ботаническому саду Московского дворца пионеров. Также на онлайн площадке фестиваля "Мой дом – Москва" можно будет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, совершить виртуальную прогулку по Дворцу пионеров и окрестностям, которую подготовят юные экскурсоводы столицы", – заключили в департаменте.

Кроме этого, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма проведет интеллектуальную игру #IQМосква. В ходе активности необходимо будет образовывать команды и отвечать на вопросы ведущего про историю и жизнь столицы. Онлайн-мероприятие состоится 5 сентября в 12:00.

В это же время во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара пройдет хит-парад "Песни о Москве", участникам которого необходимо будет по заданному слову вспоминать композицию, связанную с городом. А 6 сентября также в 12:00 пройдет мастер-класс "Московский калач. Русская кулинария. Исчезающие виды".

В ведомстве добавили, что 6 сентября в 14:00 состоится интеллектуальная битва "Московский квиз". К участию допускаются команды до пяти человек. Капитан каждой такой должен зарегистрироваться до 18:00 5 сентября.

Увидеть видеоролик проекта "Дети о Москве" можно будет 5 сентября. Его подготовил Московский дворец пионеров. Дворец творчества детей и молодежи "Хорошево" 5 сентября в 12:00 приглашает участников старше семи лет на викторину "Узнай любимый город!". Позднее, в 14:00 состоится мастер-класс по рисованию от студии "Передвижники", а в 16:00 – концертная программа.

В центре детского творчества "Замоскворечье" 5 сентября в 15:00 пройдет квест "Тайны Москвы". 6 сентября в 15:00 москвичам предлагают посмотреть концерт "С днем рождения, любимый город!". Кроме этого, в День города состоится флешмоб "Люблю мою Москву". Его участникам (детям старше семи лет) необходимо прислать ролики с символикой сердца.

Во дворце творчества детей и молодежи "На Стопани", центре внешкольной работы "На Сумском", центре развития творчества детей и юношества "Пресня", дворце творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова", дворце творчества детей и молодежи "Севастополец" и многих других также пройдут мероприятия в формате онлайн в честь Дня города.

Ранее сообщалось, что в День города в Москве, 5 сентября, в метрополитене и наземном транспорте будут звучать песни о столице.

