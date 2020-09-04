Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:57

В праздничные выходные городские службы будут работать в усиленном режиме

общество город День города-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с празднованием Дня города, которое состоится 5 и 6 сентября, городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы. Ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал организуют круглосуточное дежурство", – рассказал Бирюков.

Он добавил, что в выходные усиленно будут контролировать работу электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, а также защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

Уточняется, что все возможные источники аварийного питания приведены в готовность.

Ранее сообщалось, что на окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Для гостей выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella.

Также в честь праздника Москва будет украшена декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873.

К празднику оформят около 200 городских площадок. Пешеходные зоны на Бульварном кольце украсят цветочными арками. Архитектурно-художественная подсветка зданий в выходные дни будет работать в праздничном режиме.

Центр Москвы украсили ко Дню города

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать