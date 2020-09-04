В праздничные выходные городские службы будут работать в усиленном режиме

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В связи с празднованием Дня города, которое состоится 5 и 6 сентября, городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы. Ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал организуют круглосуточное дежурство", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что в выходные усиленно будут контролировать работу электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, а также защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.
Уточняется, что все возможные источники аварийного питания приведены в готовность.
Ранее сообщалось, что на окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Для гостей выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella.
Также в честь праздника Москва будет украшена декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873.
К празднику оформят около 200 городских площадок. Пешеходные зоны на Бульварном кольце украсят цветочными арками. Архитектурно-художественная подсветка зданий в выходные дни будет работать в праздничном режиме.
Центр Москвы украсили ко Дню города
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