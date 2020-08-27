Мастер-классы и экскурсии проведут в "Коломенском" и "Измайлове" в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мастер-классы и экскурсии запланированы в объединенном музее-заповеднике "Коломенское" и "Измайлово" в День города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника.

"Помимо традиционных и популярных экскурсий, посетители смогут попасть на уникальный мастер-класс по реставрации икон и книжных закладок, на литературные прогулки, поучаствовать в художественных практиках и многое другое", – говорится в сообщении.

Посещение экспозиций 5 и 6 сентября будет бесплатным. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте музея-заповедника. Бесплатные билеты на экспозицию будут доступны на сайте с 2 сентября.

Художественные мастер-классы под открытым небом организуют на 19 праздничных площадках в День города. Гости создадут зарисовки по мотивам картин знаменитых русских художников, изобразят достопримечательности районов Москвы и попробуют свои силы в различных стилях.

Принять участие в бесплатных занятиях смогут дети старше пяти лет, при наличии свободных мест в них могут участвовать и взрослые. Гостям раздадут индивидуальные наборы для творчества, а мольберты поставят на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга.

День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи. Значительную часть программы посвятят художественному творчеству.