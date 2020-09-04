Песни о Москве прозвучат в наземном транспорте и метро в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День города в Москве, 5 сентября, в метрополитене и наземном транспорте будут звучать песни о столице. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта.

Там отметили, что на площадках "Музыка в метро" и на крыше станции "Улица 1905 года" также прозвучат хиты о столице в исполнении артистов. Более того, пассажирам будут вручать подарки на различных станциях подземки.

Исторический квест для любителей приключений в метро порадует всех желающих с 5 сентября по 5 января 2021 года. Зарегистрироваться можно на сайте metrokvest.ru.

Для любителей велоспорта состоятся велоэкскурсии с аудиогидом "Пути-дороги древней Москвы". В парке "Лужники" можно будет бесплатно покататься на веломобиле.

"В переходе на станции метро "Пушкинская" мы организовали фотовыставку "Азбука Москвы". В алфавитном порядке будут представлены знакомые сердцу предметы городской повседневности из коллекции Музея Москвы. <...> А 6 сентября, в воскресенье, мы запускаем автобусную экскурсию по must-see местам, построенным к Дням города: вы знали, что 7 сталинских высоток возвели к 800-летию Москвы, а храм Христа Спасителя – к 850-летию? Запись на экскурсию будет открыта в пятницу в соцсетях Центра профориентации метро", – рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, там добавили, что от станции "Курская" до станции "Парк культуры" 6 сентября пройдет экскурсия с сурдопереводом "Жемчужное ожерелье". Ее смогут посетить и маломобильные пассажиры. Необходима предварительная регистрация на сайте проекта "Экскурсии в метро".

"Благотворительный проект "Двери не закрываются" растет и выходит в офлайн! Мы примем участие в благотворительном фестивале "Юна-Фест", который организует один из наших партнеров – Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна", – рассказали в столичном Дептрансе.

Узнать больше о проекте можно будет в Центре дизайна Artplay. Там же счастливчики смогут выиграть коллекционную карту "Тройка" с изображением кошки или собаки.

Ранее стало известно, что в связи с празднованием Дня города, которое состоится 5 и 6 сентября, городские службы будут работать в усиленном режиме. Они будут контролировать работу электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, а также защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

На окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Для гостей выступят кукольные театры – лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella.

