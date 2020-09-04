Москвичам рассказали, как пройдет акция "День без турникетов" в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках фестиваля "Российская креативная неделя" в Москве с 7 по 13 сентября пройдет акция "День без турникетов". Гостей ждут порядка 30 площадок с экскурсиями, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В сентябре к нам присоединятся 14 новых площадок. Всего в проекте участвуют 260 компаний. Жители и гости столицы смогут посетить как экскурсии по офлайн-площадкам, так и виртуальные прогулки", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Участников приглашают посетить центральный московский ипподром, семейный парк аттракционов "Сказка", смотровую площадку Panorama 360, учебный центр "Диана", КЦ "Москворечье" и детский город профессий "КидБург".
Среди новых партнеров акции – студия дизайнерской мебели BELSI, центр современного искусства "Винзавод", бренд Gottlieb Shwarz, музыкальный коворкинг CoLab.
На Федоскинской фабрике ждут всех любителей искусства. Здесь производили лаковые козырьки для фуражек из папье-маше в 1795 году. Также гостей ждет музей чизкейка, арт-кластер "Гамма", а в ресторане "Остерия Трио" пройдет мастер-класс по приготовлению пиццы.
Расписание онлайн-экскурсий появится на портале после завершения офлайн-мероприятий. Зарегистрироваться можно на сайте.
"День без турникетов" – это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, небольшие мастерские, технопарки, ИТ-компании.
Ранее акция "День без турникетов" проходила в столице с 23 по 25 июля.
Желающие к ней присоединиться смогли поучаствовать в чемпионате по квизу, побывать на виртуальной экскурсии по производству шаров для пейнтбола или прогуляться в парке аттракционов.
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