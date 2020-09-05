Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:12

Собянин поздравил москвичей с Днем города

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города в видеообращении.

С днем рождения, любимый город! Поздравляю вас с праздником!
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр напомнил, что столице исполнилось 873 года, добавив, что минувший год вписал одну из самых необычных страниц в историю города.

"В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества – силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам родные и друзья. Сегодня Москва снова бурлит жизнью", – заявил мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что проведение нынешнего празднования Дня города в офлайн-формате – общая заслуга москвичей. Мэр поблагодарил горожан и в особенности врачей и медицинских сестер, которые боролись с распространением коронавируса в период пандемии.

"Низкий поклон нашим главным героям – врачам и медицинским сестрам. Вы спасли тысячи жизней, и по сей день многие из вас остаются на своем посту", – заявил мэр.

Накануне Сергей Собянин посетил ВДНХ и осмотрел новые объекты на выставке. Мэр высоко оценил результаты по благоустройству территории и отметил, насколько кропотливая работа была проведена над восстановлением ландшафта парка. Глава города также напомнил, что на ВДНХ продолжается реставрация памятников архитектуры.

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать