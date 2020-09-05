09:12
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города в видеообращении.
Мэр напомнил, что столице исполнилось 873 года, добавив, что минувший год вписал одну из самых необычных страниц в историю города.
"В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества – силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам родные и друзья. Сегодня Москва снова бурлит жизнью", – заявил мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что проведение нынешнего празднования Дня города в офлайн-формате – общая заслуга москвичей. Мэр поблагодарил горожан и в особенности врачей и медицинских сестер, которые боролись с распространением коронавируса в период пандемии.
"Низкий поклон нашим главным героям – врачам и медицинским сестрам. Вы спасли тысячи жизней, и по сей день многие из вас остаются на своем посту", – заявил мэр.
Накануне Сергей Собянин посетил ВДНХ и осмотрел новые объекты на выставке. Мэр высоко оценил результаты по благоустройству территории и отметил, насколько кропотливая работа была проведена над восстановлением ландшафта парка. Глава города также напомнил, что на ВДНХ продолжается реставрация памятников архитектуры.
Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам
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