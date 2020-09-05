Власти Москвы не планируют останавливать программы развития города

Фото: скриншот телеканала "Россия 24"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не планируют останавливать программы по развитию столицы.

Градоначальник выступил на торжественном мероприятии, комментируя последствия пандемии коронавируса для Москвы.

"И меня спрашивают: "А что же дальше? Насколько эта проблема вообще сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами?" Скажу вам – не остановит. Этому не бывать!", – заявил Собянин

Ранее в субботу, 5 сентября, градоначальник поздравил жителей с Днем города. В своем видеообращении Сергей Собянин подчеркнул важность солидарности и силы духа горожан в период пандемии коронавируса и выразил благодарность медикам.

Москвичей также поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в Москве не будет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, однако это не умаляет важности торжественной даты.

По случаю праздника в Москве установили более 100 арт-объектов и порядка 3 тысяч объемно-декоративных конструкций. Около 1,6 тысячи набережных, мостов и фонтанов привели в порядок. Косметическому ремонту подверглись 1,1 тысячи сооружений. В парках и культурных центрах столицы подготовили культурную программу.

А в Главархиве представили тематическую подборку празднований Дня города в разные годы. Найти ее можно как онлайн, в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", так и на трех городских бульварах.

