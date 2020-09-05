Собянин рассказал о новом поезде метро "Москва-2020"

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Сергей Собянин в ходе осмотра состава нового поколения поезда "Москва-2020" заявил, что в ближайшие три года в парк Московского метрополитена поставят порядка 1,3 тысячи вагонов данного типа.

"Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по свои параметрам во многом лучше предыдущих поездов. За три года мы должны получить около 1 тысячи 300 вагонов "Москва-2020", что до 80 процентов обновит парк московского метро новым подвижным составом. Московское метро будет самым современным, самым молодым среди мировых городов. Это хороший подарок ко Дню города", – рассказал Собянин.

Мэр уведомил, что в Москве постоянно развивается и обновляется транспортная инфраструктура. Так, появились комфортабельные трамваи "Витязь", высокоэкологичные электробусы.

"Иволги", пришедшие на смену старым поездам, создают комфортные перевозки между Москвой и Подмосковьем. Конечно, это новые поезда метро, отвечающие самым высоким мировым требованиям. Сегодня уже 60 процентов всего состава Москвы – это новые поезда разных типов, разных поколений", – добавил мэр Москвы.

Кроме этого, он выразил благодарность работникам городского транспорта, подчеркнув, что их работа позволяет горожанам экономить время на передвижении по Москве.

"Спасибо нашим работникам метро, работникам транспортного цеха, которые ведут огромную работу для того, чтобы Москва жила, развивалась, и москвичи чувствовали себя комфортно в транспорте", – высказался Сергей Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что поезда "Москва-2020" будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Снаружи на бортах вагонов будет отображаться название конечной станции следования состава

Там добавили, что дверные проемы в новых вагонах увеличится на 15 процентов, с 1,4 до 1,6 метра. Площадь остекления дверей снаружи составит 100 процентов, внутри – 82. Сидячие места около дверей оградят стеклянными экранами, между сиденьями установят USB-зарядки. Кроме этого, сдвижные двери будут защищать пассажиров от зажатия.

Ранее Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации. Он также напомнил, что в ходе работ по благоустройству и реставрации на набережной был создан детский аттракцион – уменьшенная копия Канала имени Москвы – ручей со шлюзами и подсветкой, по которому можно запускать кораблики, сделанные своими руками.

