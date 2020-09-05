Концерт "День города с Москвой 24" проходит на ВДНХ. Прямой эфир

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В День города, 5 сентября, в Зеленом театре на ВДНХ проходит концерт "День города с Москвой 24". Мероприятие проводится при поддержке платежной системы "Мир".

В 11:00 открыли музыкальную программу Данила Луковкин и группа TeAmo.

В 15:00 выступит финалист шоу "Голос" Ив Набиев и его группа "МенХаузен", а также зажигательный балканский оркестр Exilados.

В 19:00 вы услышите группы "А-Студио", "Моя Мишель" и Uma2rmaH. Ведущие вечера – Алина Гилева и Никита Пименов.

В этом году столице исполняется 873 года. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам поздравить друг друга с помощью открыток в соцсетях. По его словам, в добром послании можно сказать спасибо людям, которые сделали что-то хорошее.

Организаторы концерта обещают, что каждый житель столицы может оказаться на экране телеканала в праздничный день. Для этого нужно опубликовать свое фото с воздушным поцелуем и хештегом #873поцелуяМоскве в соцсетях.

Официальный партнер мероприятия Московский банк ПАО "Сбербанк".