Телеканал Москва 24 поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День города столицы, 5 сентября, телеканал Москва 24 присоединится к поздравлениям и организует свою праздничную программу.
Так, в Зеленом театре на ВДНХ состоится съемка концерта "День города с Москвой 24". Ранее на этой площадке неоднократно выступали Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Аркадий Райкин, хор имени Пятницкого, Алла Пугачева и другие знаковые артисты.
С 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 в социальных сетях телеканала пройдет онлайн-концерт с участием группы TeAmo, финалиста шоу "Голос" Ива Набиева и его группы "МенХаузен", а также балканского оркестра Exilados.
В этот же день вечером, с 19:00 до 22:00, в прямом эфире и в соцсетях телеканала Москва 24 можно будет
зажечь под хиты групп "А-Студио", "Моя Мишель" и Uma2rman. Ведущими вечера станут Алина Гилева и Никита Пименов.
Организаторы сообщают, что оказаться на экране телеканала в праздничный день может каждый, опубликовав фото с воздушным поцелуем и хештегом #873поцелуяМоскве. Официальным партнером проекта является Московский банк ПАО "Сбербанк".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поздравить друг друга с Днем города с помощью открыток в соцсетях. По его словам, с помощью открытки можно сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее.
В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.
В честь праздника столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. В городе оформят около 200 городских площадок.
Кроме этого, праздничная программа ждет москвичей и в Музее Москвы, где состоится запуск VII Московской международной биеннале молодого искусства.
На окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Для горожан выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella.
"Это наш город": ко Дню города Москву украсят флагами и декоративными конструкциями
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