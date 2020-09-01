Вход в музей Пушкина сделают бесплатным в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход в государственный музей Пушкина и его филиалы в Москве будет бесплатным в честь Дня города. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"5 и 6 сентября, в субботу и воскресенье, государственный музей Пушкина и его филиалы – мемориальная квартира Пушкина на Арбате, дом-музей В. Л. Пушкина, музей Тургенева и выставочные залы ГМП – будут работать в режиме открытых дверей, – уточнили в музее.

Также в учреждении объяснили, что бесплатным будет только самостоятельный осмотр выставок. Кроме того, потребуется предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что по случаю праздника программу подготовят в Музее Москвы. Мероприятия запланированы на период с 5 по 6 сентября. Ожидается, что главным событием станет VII Московская международная биеннале молодого искусства.

