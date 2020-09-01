Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первый музейно-театральный фестиваль состоится в Бахрушинском музее в Москве. Он будет проходить с 4 по 27 сентября, вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Фестиваль приурочен к 155-летию со дня рождения основателя музея Алексея Бахрушина. В связи с этим в культурном учреждении решили возродить традицию музыкально-театральных вечеров, сообщили в пресс-службе.
Поэтому сотрудники музея организуют I уличный фестиваль театрального искусства. Его планируют сделать ежегодным. Одним из главных событий мероприятия станут "Встречи перед премьерой у Бахрушина". По словам пресс-службы музея, на них деятели театрального искусства обсудят грядущие театральные события вместе со зрителями.
Кроме того, в программу фестиваля войдут лекции, джаз-вечера, театральные постановки и перформансы. В рамках мероприятия также запланированы акустические и танцевальные концерты, творческие и балетные мастер-классы и встречи с актерами и режиссерами.
"В уютной атмосфере Бахрушинской усадьбы посетители познакомятся с семьей знаменитого коллекционера, мецената и благотворителя, зрители окажутся в гостях у Бахрушиных", – сообщили в пресс-службе музея.
В культурном учреждении также рассказали, что в саду Бахрушиных также создадут цветочную инсталляцию "Тропа вдохновения". Посетители смогут сделать фотографии рядом с ней. В инсталляцию войдут артефакты, которые ранее были переданы музею из театров.
Музеи станут темой Дня города, который в Москве пройдет 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся на более чем 40 площадках столицы. На окружных и парковых площадках реализуют свыше 320 концертных программ.
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