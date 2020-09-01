Москвичам пообещали аномально теплую погоду в День города

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В День города в Москве ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха в столице в предстоящие выходные будет превышать норму, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"К нам пытается попасть холодный воздух, но на фоне того, что было тепло, антициклон и высокое давление у нас сохраняются вплоть до 3 сентября, и будет малооблачно и без осадков, восточный и юго-восточный ветер", – приводит Агентство "Москва" слова синоптика.
По его словам, в ночные часы столбики термометров покажут 9–12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23 градусов. Также Цыганков добавил, что в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки.
"Если посмотреть на ближайшие пять дней, мы идем выше нормы – аномалия где-то на 5 градусов", – подчеркнул специалист.
Кроме того, он рассказал, что существует вероятность сохранения летней погоды до двадцатых чисел сентября.
Накануне праздника столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873. К празднику оформят около 200 городских площадок.
Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один-два градуса.
Кроме того, ожидается, что в конце первой – начале второй декады сентября должен установиться антициклон и придет бабье лето.
"Утро": малооблачная погода ждет москвичей во вторник
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