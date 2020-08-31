Синоптики рассказали о погоде в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура на всей территории России в сентябре будет выше нормы на один-два градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик добавил, что около нормы температура ожидается только в юго-западной Сибири. При этом осадки в сентябре почти по всей России выпадут в близком к норме количестве.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник может быть побит температурный рекорд 1963 года. Столбики термометров поднимутся до +28... +30 градусов.

Вильфанд отмечал, что среднегодовая температура на планете в этом году может стать рекордно высокой с 2016 года, который считается самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По его словам, в настоящее время температура находится пока на втором месте после 2016 года.

Метеоролог до этого также рассказывал о сроках наступления "бабьего лета". По его утверждению, обычно в России оно наступает 14 сентября. Его начало связано с народным праздником – Днем Симеона-летопроводца.

Как отметил синоптик, четких дат наступления метеорологического "бабьего лета" нет. Он добавил, что это период теплой погоды после затяжного ненастья.

