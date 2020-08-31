Текущий год может стать самым жарким за историю – Вильфанд

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Среднегодовая температура на планете может стать рекордно высокой с 2016 года, который считается самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что в настоящее время среднегодовая температура находится пока на втором месте после 2016 года. Однако за четыре месяца 2020 ситуация может измениться.

"В целом, однако, погода была неоднородной – были как и очень жаркие периоды, так и похолодания. Если говорить о территории нашей страны, то нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура выше нормы", – поделился Вильфанд.

Он также добавил, что нынешнее лето выдалось очень жарким.

Ранее Вильфанд опроверг прогноз о грядущей суровой зиме. Он отметил, что дискуссию по данному вопросу лучше проводить вне метеорологического сообщества.