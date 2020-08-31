Синоптики назвали 31 августа самым жарким финалом лета в столице в XXI веке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник, 31 августа, станет самым жарким концом лета в столице в XXI веке. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха в этот день достигнет +29 градусов.

"В Москве сегодня самый жаркий финал лета в XXI веке – без осадков и до плюс 29 градусов. А во вторник скажется влияние холодного фронта, так что ночью и в начале дня не исключены короткие дожди", – отметили синоптики.

Они также подчеркнули, что в пятницу температура воздуха не превысит 20–22 градусов. При этом такие показатели являются превышением климатической нормы.

Ранее климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущая зима с высокой вероятностью будет суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября.