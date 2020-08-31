В Москве ожидается 30-градусная жара в последний день лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 30 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 августа.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 12–15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 45 процентов. Синоптики предупредили, что у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли и скачки артериального давления.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что первая пятидневка сентября в центре европейской части России будет аномально теплой.