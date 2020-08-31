Температурный рекорд 1963 года может быть побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в столице в последний день лета повысится до рекордных значений, говорится на портале "Метеоновости".
Метеорологи рассказали, что днем в городе столбики термометров могут подняться до +28... +30 градусов. В этот день может быть побит рекорд полувековой давности.
"Последний раз столь теплым последний день лета был в 1963 году, когда температура повысилась до +28 градусов", – сообщили синоптики.
Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что на территории всей России ожидается теплое начало сентября. По словам синоптиков, карта прогноза средней температуры в стране окрашена в розовый цвет. Такой тип окраски означает, что температура в РФ будет около или выше нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал теплый сентябрь. Он отмечал, что в течение первой недели месяца в центре европейской части России столбики термометров поднимутся на два градуса выше нормы
Синоптик также ранее рассказывал о сроках наступления "бабьего лета". По его утверждению, обычно в России оно наступает 14 сентября. Его начало связано с народным праздником – Днем Симеона-летопроводца.
Как отметил Вильфанд, четких дат наступления метеорологического "бабьего лета" нет. Он добавил, что это период теплой погоды наступает после затяжного ненастья.
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