Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в День знаний

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Облачная погода и кратковременный дождь прогнозируются в столичном регионе 1 сентября. Прогнозом погоды на День знаний поделился Центр погоды "Фобос", передает Агентство "Москва".

В первый день осени столбики термометров москвичей покажут до плюс 21 градуса. "Ожидается, что после аномально жаркого 31 августа в ночь на первый день календарной осени по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт, а днем Москва и окрестности окажутся в тыловой части циклона", – заявили синоптики.

При этом ночью прогнозируется до 18 градусов в столице. "Так что собираясь на школьные линейки не забывайте зонты", – предупредили метеоспециалисты.

Кроме того, в "Фобосе" обратили внимание, что последние три года 1 сентября радовало жителей столичного региона отсутствием дождей.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за ветра. Предупреждение сохраняется в Москве с 9:00 30 августа до 6:00 31 августа.