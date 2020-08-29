Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в День знаний

Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Облачная погода и кратковременный дождь прогнозируются в столичном регионе 1 сентября. Прогнозом погоды на День знаний поделился Центр погоды "Фобос", передает Агентство "Москва".
В первый день осени столбики термометров москвичей покажут до плюс 21 градуса. "Ожидается, что после аномально жаркого 31 августа в ночь на первый день календарной осени по территории столичного региона пройдет холодный атмосферный фронт, а днем Москва и окрестности окажутся в тыловой части циклона", – заявили синоптики.
При этом ночью прогнозируется до 18 градусов в столице. "Так что собираясь на школьные линейки не забывайте зонты", – предупредили метеоспециалисты.
Кроме того, в "Фобосе" обратили внимание, что последние три года 1 сентября радовало жителей столичного региона отсутствием дождей.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за ветра. Предупреждение сохраняется в Москве с 9:00 30 августа до 6:00 31 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: