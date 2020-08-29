Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в городе. В столице прогнозируется порывистый ветер в воскресенье и в понедельник ночью, говорится в прогнозе на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", – следует из данных метеоспециалистов.
Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду объявлено в Москве с 9:00 30 августа до 6:00 31 августа.
Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московской области. Там предупреждение будет действовать с 03:00 30 августа до 00:00 31 августа.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета окажется аномально жарким. Температура поднимется до 30 градусов – это выше нормы приблизительно на 6 градусов.
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