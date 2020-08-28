Последний день лета будет аномально жарким – синоптики

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета.

По его словам, 31 августа воздух в столице прогреется до 30 градусов. Температура превысит норму примерно на 6 градусов.

В то же время синоптик отметил, что уже во вторник, 1 сентября, столбики термометров опустятся до 20–25 градусов, передает ТАСС.

В этот день не прогнозируется осадков. Примерно такой же температурный фон и погодные условия ожидаются в среду, 3 сентября.

Ранее Вильфанд рассказал, что на европейской части России будет теплый сентябрь.