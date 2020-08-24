Синоптики предрекли россиянам теплый сентябрь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь.

По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.

"В общем, вполне комфортным ожидается месяц", – сказал синоптик ТАСС.

Ранее Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве и в последние дни августа.

В начале рабочей недели ожидается до 25 градусов, в среду столбики термометров покажут от 19 до 22 градусов.

Ночи будут также достаточно теплыми. Однако возможны небольшие осадки и облачность.