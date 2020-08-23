В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в конце лета

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Комфортная погода сохранится в Москве в последние дни августа, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале рабочей недели ожидается до +25 градусов, в среду столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов.

Ночи будут также достаточно теплыми. При этом возможны небольшие осадки и облачность.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода в Москве ожидается еще минимум две недели. В понедельник может быть всплеск аномального тепла с температурой воздуха в +29 градусов.

Специалист также отметил, что в России с течением времени будет наблюдаться нестабильная погода. Это связано с процессами глобального потепления.