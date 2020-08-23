Москвичам пообещали аномальное потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая погода в Москве ожидается еще минимум две недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Мы думали, что у нас последние теплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться. К воскресенью вновь антициклональный тип погоды обеспечит и москвичей, и жителей Центральной России примерно такой же погодой, как сегодня: солнечно, без осадков", – уведомил синоптик.
По словам Тишковца, в субботу днем ожидается +19...+24 градусов, а ночью – +9...+14.
В воскресенье будет повышение температуры до +23...+28 днем и до +10...+15 ночью. А в понедельник может быть всплеск аномального тепла с температурой воздуха в +29 градусов.
При этом специалист отмечает, что такие показатели не являются нормой. Обычно в это время года температура воздуха держится в районе +20 градусов.
Уже с вечера 1 сентября придет похолодание, начнутся дожди.
"Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели", – заключил Тишковец.
Ранее специалист рассказал, что в России с течением времени будет наблюдаться нестабильная погода. Это связано с процессами глобального потепления.
Аномальная жара установится в столице 31 августа
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