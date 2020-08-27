Метеорологи рассказали, какая осень ожидает москвичей

Жителем России не стоит прощаться с теплыми летними деньками, поскольку климатологи прогнозируют приход осени только в середине сентября. Затянувшаяся комфортная погода является последствием глобального потепления, которое с каждым годом становится все заметнее, считают специалисты. Рассказываем, какая осень ожидает москвичей.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осень близко?

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал в интервью радио Sputnik, что в этом году настоящая осень придет примерно в середине сентября. По его словам, по календарю это время года наступает 1 сентября, но в реальности оно определяется по климатической норме, которая зависит от каждого конкретного региона.

Однако из-за глобального потепления границы сезонов становятся с каждым годом все более непредсказуемыми.





Алексей Кокорин директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень – позже.

Кокорин пояснил, что в Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели. Однако в других регионах можно наблюдать сдвиг на более поздние сроки.



Ранее метеорологи предупредили москвичей о дождливой погоде до конца текущей недели: самым мокрым днем стала среда. Дневные температуры будут на уровне 20 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать 9–14 градусов. Потепление в столичный регион придет в воскресенье, а в понедельник – 31 августа – уже будет 25 градусов тепла. Такая же погода ожидается и 1 сентября. По данным синоптиков, Москва к концу лета перевыполнила годовую норму осадков. С начала января в столице выпало 700,4 миллиметра при годовой норме 691 миллиметр. Больше всего дождей (500 миллиметров) было в период с мая по июль.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Какая она, московская осень?

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал Москве 24, что такого дождливого лета не было за 140-летний период наблюдений.

"Каждый месяц с мая по июль приносил более двух норм осадков, а вот в августе было всего около 40% от месячной нормы. В целом у нас был прогноз, что лето будет теплым. Соответственно, конец августа будет теплым и начало сентября тоже", – пояснил метеоролог.





Юрий Варакин начальник ситуационного центра Росгидромета Осень в общем-то будет не холодная в Центральном федеральном округе (ЦФО). Существенно холоднее будет на севере ЦФО, чем на юге. Последние дни и в начале сентября будет жаркая и теплая погода, она будет больше соответствовать началу августа, чем началу сентября. За счет первой теплой пятидневки в среднем получится сентябрь теплым.

Столичная осень стартует с высоких температурных показателей, больше характерных для летнего сезона, заявил в беседе с Москвой 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"31 августа будет +24... +29, солнечно и без осадков. 1 сентября – чуть посвежее – +20... +25, зато с солнцем и легким освежающим северным ветерком. Потом пару дней продержится такая температура, а затем осень начнет наступать по всем фронтам. Небольшая отсрочка буквально дней на пять с наступлением календаря", – объяснил эксперт.

При этом, по словам Тишковца, осень будет "похожа сама на себя": пасмурная, дождливая и прохладная.

А бабье лето если и придет, то только в конце сентября на 3–5 дней, спрогнозировал синоптик, поэтому выбраться на пикник лучше всего в начале месяца.