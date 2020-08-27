Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва к концу лета перевыполнила годовую норму осадков, сообщает портал "Метеоновости".
"Дожди, обрушившиеся на столицу 26 августа, существенно пополнили копилку не только месячных осадков, но и перевыполнили годовую норму", – сообщили синоптики.
С начала года в Москве выпало 700,4 миллиметра осадков при годовой номер в 691 миллиметр. Больше всего осадков (500 миллиметров) выпало в столице с мая по июль.
Накануне Москву накрыли сильные дождь. За несколько часов в столице выпало 19 миллиметров осадков, это четверть месячной нормы. Из-за непогоды в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, дожди могут вернуться в столичный регион во второй половине четверга. Пасмурная погода сохранится и в пятницу. В субботу дожди постепенно прекратятся, потеплеет до 20 градусов.
О подтоплениях на дорогах можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону +7 (495) 657-87-03.
На портале "Наш город" можно также оставить жалобу в разделе "Подтопление придомовой территории" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций по телефону +7 (499) 264-96-81.
"Цифра дня": четверть месячной нормы осадков выпала в Москве
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