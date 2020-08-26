Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного дождя до конца дня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за грозы и ветра в столице до вечера будет действовать желтый уровень опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни. Она рассказала, что в дневное время в столице будет проходить холодный атмосферный фронт.

В центре также отметили, что в течение дня в городе может выпасть порядка 10 миллиметров осадков. Сообщалось, что их усиление ожидается в послеполуденные часы.

Из-за непогоды власти города призвали москвичей пересесть на общественный транспорт. Кроме того, из-за сильных осадков в столице попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов.