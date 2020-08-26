МЧС предупредило жителей Подмосковья о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До вечера среды, 26 августа, в Московской области ожидается сильный ветер и дождь с грозой, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"Согласно прогноза погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час и до 21:00 26 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали по возможности не выходить из дома, не парковаться под деревьями. Пешеходам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев.
В столице в этот день также ожидаются дожди и похолодание. Как рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 19–21, в Московской области – 17–23 градуса. По ее словам, дожди прекратятся к вечеру. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 4–9 метров в секунду.
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