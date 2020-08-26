Москвичей предупредили о кратковременных ливнях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 26 августа, в столице ожидается похолодание, пройдут кратковременные дожди, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Столичный регион сегодня будет находиться во власти фронтальных разделов. Рано утром мы оказались в так называемом фронте окклюзии: в Москве прошли ливневые дожди, прогремели грозы. А в дневное время у нас будет проходить холодный атмосферный фронт", – рассказала Волосюк РИА Новости.

По ее словам, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 19–21, в Московской области – 17–23 градуса.

Волосюк добавила, что дожди прекратятся к вечеру. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

