Около 10 мм осадков может выпасть в столице в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 10 миллиметров осадков может выпасть в столице в среду, 26 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Новое усиление осадков ожидается в послеполуденные часы, когда подойдет холодный фронт. По расчетам, в Москву он принесет порядка 10 миллиметров влаги", – говорится в сообщении.

Как рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в столице ожидается похолодание. По ее словам, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 19–21, в Московской области – 17–23 градуса. Волосюк добавила, что дожди прекратятся к вечеру. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.



"Утро": прохладная погода ожидается в столичном регионе 26 августа



