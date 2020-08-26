Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт в среду вечером из-за непогоды.

Согласно предупреждению МЧС, в столице до 21:00 местами ожидается дождь с грозой и сильный ветер.

"Общественный транспорт работает штатно. Никаких перекрытий и задержек нет. Вечером лучше воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении департамента транспорта столицы.

Кроме того, власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов в связи с непогодой. Кафе и ресторанам также порекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни. Она рассказала, что в дневное время в столице будет проходить холодный атмосферный фронт.

В центре также отметили, что в течение дня в городе может выпасть порядка 10 миллиметров осадков. Сообщалось, что их усиление ожидается в послеполуденные часы.

О непогоде также предупредили жителей Московской области. Ожидается, что в Подмосковье дождь, гроза и сильный ветер сохранятся до 21:00 26 августа. В связи с этим в МЧС порекомендовали не выходить из дома и не парковаться под деревьями.

