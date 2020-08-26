Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам пока рано расставаться с летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
Она отметила, что в выходные дни температура в Москве ожидается выше нормы. В частности, в субботу столбики термометров поднимутся до отметки +20... +22 градуса, в воскресенье – +21... +23 градуса.
"Не исключено, что температура воздуха в городе в понедельник превысит отметку 27-28 градусов. Поэтому расставаться с летом нам еще рано", – подчеркнула Позднякова.
Она добавила, что существенных осадков в Москве не ожидается. Погода в столице обещает быть облачной и с прояснениями в выходные дни, сообщила Позднякова.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 1 сентября в Москве температура достигнет отметки в 30 градусов тепла. Он отметил, что такая погода может сохраниться и в следующие два дня.
Ливень обрушился на Москву утром в среду
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