Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам пока рано расставаться с летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что в выходные дни температура в Москве ожидается выше нормы. В частности, в субботу столбики термометров поднимутся до отметки +20... +22 градуса, в воскресенье – +21... +23 градуса.

"Не исключено, что температура воздуха в городе в понедельник превысит отметку 27-28 градусов. Поэтому расставаться с летом нам еще рано", – подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что существенных осадков в Москве не ожидается. Погода в столице обещает быть облачной и с прояснениями в выходные дни, сообщила Позднякова.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 1 сентября в Москве температура достигнет отметки в 30 градусов тепла. Он отметил, что такая погода может сохраниться и в следующие два дня.