Москвичам пообещали 30-градусную жару в День знаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 1 сентября температура воздуха достигнет 30-градусной отметки, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в городе дождливая погода сохранится до пятницы включительно. При этом температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы. В дневные часы, по словам синоптика, ожидается до плюс 23 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью – до плюс 12, а днем – до плюс 23. В воскресенье возможен небольшой дождь, ночью – 8–13 градусов тепла, днем – 20–25 градусов.

"31 августа теплый фронт будет оказывать влияние и ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем – 24–29, возможен небольшой дождь. 1 сентября пока без осадков, днем – плюс 25–30, летняя погода. Отличный день для школьников", – рассказал Цыганков Агентству "Москва".

Специалист подчеркнул, что летняя погода, возможно, сохранится 2 и 3 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

По его словам, температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

