В Москве рекомендовали закрыть летние кафе из-за грозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сообщили в ведомстве.

Кафе и ресторанам также порекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В департаменте напомнили, что в Москве ожидается местами сильный дождь, а также гроза. Помимо этого, в столице может возникнуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни. Она рассказала, что в дневное время в столице будет проходить холодный атмосферный фронт.

В центре также отметили, что в течение дня в городе может выпасть порядка 10 миллиметров осадков. Сообщалось, что их усиление ожидается в послеполуденные часы.

О непогоде также предупредили жителей Московской области. Ожидается, что в Подмосковье дождь, гроза и сильный ветер сохранятся до 21:00 26 августа. В связи с этим в МЧС порекомендовали не выходить из дома и не парковаться под деревьями.