Москвичам рассказали, куда обращаться при скоплении воды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В связи с дождливой погодой, которая сохранится в столице до позднего вечера, москвичам напомнили, куда можно сообщить о скоплении воды. Информация опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что о подтоплениях на дорогах можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону +7 (495) 657-87-03.
Кроме того, если скопление воды произошло на придомовой территории, можно обратиться в районную управу, префектуру округа или в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.
На портале "Наш город" можно также оставить жалобу в разделе "Подтопление придомовой территории" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций по телефону +7 (499) 264-96-81.
Ранее сообщалось, что в среду, 26 августа, в столице может выпасть около 10 миллиметров осадков. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк добавила, что дожди прекратятся к вечеру. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 4–9 метров в секунду.
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