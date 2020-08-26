Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве во второй половине дня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предварительные оценки Метеобюро столицы.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, за несколько часов этот показатель достиг 19 миллиметров при августовской норме в 77 миллиметров. Сильные дожди начались после 14:00, окончательные итоги ливней станут известны к концу дня.

Из-за непогоды в городе продлен оранжевый уровень опасности. Это указывает на наличие вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Синоптики центра погоды "Фобос" прогнозируют, что дожди прекратятся в субботу, 29 августа. По их информации, в последний месяц лета выпадет меньше половины нормы осадков. Специалисты добавили, что во второй половине четверга снова пойдет дождь, а пятница будет пасмурной.

О подтоплениях на дорогах можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону +7 (495) 657-87-03. Если скопление воды наблюдается на придомовой территории, можно обратиться в районную управу, префектуру округа или в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

На портале "Наш город" можно пожаловаться в разделе "Подтопление придомовой территории" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций по телефону +7 (499) 264-96-81.