Синоптики рассказали, когда в столице прекратятся дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики прогнозируют, что дожди в столице прекратятся в субботу, 29 августа. По их данным, всего в последний месяц лета выпадет меньше половины нормы осадков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Расчеты показывают, что август 2020 года получит не более 30 миллиметров осадков, что меньше половины месячной нормы. Сегодняшние сутки могут принести около 10 миллиметров, дожди прекратятся ночью", – сообщают синоптики.
Также специалисты прогнозируют, что во второй половине четверга снова пойдет дождь, а пятница будет пасмурной.
"28 августа будет дождливым и прохладным. Температура днем поднимется не выше 18–20 градусов. В субботу дожди постепенно прекратятся, потеплеет до 20 градусов", – рассказали синоптики.
Кроме того, температура продолжит расти в воскресенье, осадков в этот день будет мало. В понедельник в дневное время ожидается 22–27 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что 26 августа в Москве пройдут кратковременные ливни. Она рассказала, что в дневное время в столице будет проходить холодный атмосферный фронт.
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды кафе и ресторанов в связи с непогодой.
Ливень обрушился на Москву утром в среду
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