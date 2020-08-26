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Москва 24

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Общество

26 августа, 19:04

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Москвичи поделились фото и видео затопленной после сильного дождя столицы

Дожди в Москве: горожане делятся фото и видео последствий ливня в столице
общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

26 августа по Москве прошли сильные ливни, будто напоминая о скором пришествии осени и сезона дождей. За несколько часов в столице выпало 19 мм осадков, это четверть месячной нормы. Горожане поделились невероятными фото и видео бушующей стихии. Самые глубокие городские "реки" – в нашей подборке.

Под звуки романтичной мелодии Олег Логвинов проплывает на своей машине по столичным улицам, будто рассекая по речным волнам. "Как на катере!" – с улыбкой комментирует видео Екатерина.


Некоторые москвичи использовали залитые дождем дороги как отличный шанс протестировать надежность и проходимость автомобилей в трудных условиях. "Porsche застрял, Hyundai как подводная лодка чешет", – комментирует женщина, делающая съемку из окна своего дома.


С природным испытанием справились не все. Одному водителю пришлось на веревке вытаскивать свою "четверку" из бушующей стихии в районе Тульской. Особое удовольствие испытали женщины, снимавшие его из окна своего дома. Русские не сдаются!


Хотя некоторые мужчины даже обрадовались возможности походить босиком по лужам, вспомнив детство. "Вот моя бибика, – радостно говорит Рубен, подходя по щиколотку в воде к своей машине. – Нормально, можно и рыбу половить, в принципе".


К сожалению, из-за ливня пострадала и Третьяковская галерея. Один из выставочных залов на Крымском Валу затоплен водой. Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению проблемы.


В Мосводостоке заявили, что все последствия ливня в столице будут устранены в ближайшее время.

Будьте осторожны. Из-за грозы и ветра в столице до вечера 26 августа будет действовать желтый уровень опасности.

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Лоскутникова Наталья

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