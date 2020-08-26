Москвичи поделились фото и видео затопленной после сильного дождя столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

26 августа по Москве прошли сильные ливни, будто напоминая о скором пришествии осени и сезона дождей. За несколько часов в столице выпало 19 мм осадков, это четверть месячной нормы. Горожане поделились невероятными фото и видео бушующей стихии. Самые глубокие городские "реки" – в нашей подборке.

Под звуки романтичной мелодии Олег Логвинов проплывает на своей машине по столичным улицам, будто рассекая по речным волнам. "Как на катере!" – с улыбкой комментирует видео Екатерина.





Некоторые москвичи использовали залитые дождем дороги как отличный шанс протестировать надежность и проходимость автомобилей в трудных условиях. "Porsche застрял, Hyundai как подводная лодка чешет", – комментирует женщина, делающая съемку из окна своего дома.





С природным испытанием справились не все. Одному водителю пришлось на веревке вытаскивать свою "четверку" из бушующей стихии в районе Тульской. Особое удовольствие испытали женщины, снимавшие его из окна своего дома. Русские не сдаются!





Хотя некоторые мужчины даже обрадовались возможности походить босиком по лужам, вспомнив детство. "Вот моя бибика, – радостно говорит Рубен, подходя по щиколотку в воде к своей машине. – Нормально, можно и рыбу половить, в принципе".





К сожалению, из-за ливня пострадала и Третьяковская галерея. Один из выставочных залов на Крымском Валу затоплен водой. Посетителей вывели из помещения, ведутся работы по устранению проблемы.





В Мосводостоке заявили, что все последствия ливня в столице будут устранены в ближайшее время.

Будьте осторожны. Из-за грозы и ветра в столице до вечера 26 августа будет действовать желтый уровень опасности.